Türkmenistan ikinci Rus aşısı olan EpiVakKorona’ya onay verdi

Türkmen haber ajansı ORIENT’in hükümet kaynaklarına dayanarak aktardığına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Merkezi'nin koronavirüse karşı geliştirdiği EpiVakKorona aşısı Türkmenistan’da tescil edildi.

Böylece Türkmenistan, Rusya’dan sonra EpiVakKorona aşısını resmi olarak tescil eden ilk ülke oldu.

Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona Rusya’da Ekim 2020’de tescil edilmiş, tescil sonrası klinik denemelerden geçmişti.

Türkmenistan Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak’ta Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Rus Sputnik V koronavirüs aşısına onay vermişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, EpiVakKorona aşısının sivil dolaşıma girdiğini belirtmiş ve büyük ölçekli üretiminin Şubat ayında başlayacağını duyurmuştu.