İran’ın Moskova Büyükelçisi: Rusya ile Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliği anlaşması imzaladık

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran ve Moskova’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin İran’da üretimini de kapsayan işbirliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

IRNA haber ajansına konuşan Celali, Tahran ve Moskova’nın Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının İran’da üretimini de kapsayan işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Celali, “Sputnik V aşısının cuma günü İran'da tescil edilmesinin ardından İran ve Rusya arasında satın alma ve ortak üretim anlaşması imzalandı” diye konuştu.

İranlı diplomat, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile yapılan anlaşma çerçevesinde İran’a 4 Şubat’a kadar aşıdan bir partinin gönderileceği bilgisini de verdi.

‘İran heyeti Rusya’da Sputnik V’nin İran’da üretimini görüşecek’

İran Sağlık Bakanlığı heyetinin en kısa zamanda Rusya’yı ziyaret edeceğini belirten Celali, İranlı yetkililerin Sputnik V aşısının İran’da üretimi konusunu görüşeceklerini ifade etti.

Tarafların aşının İran’da ortak üretimi konusunda anlaşmaya vardıklarına dikkat çeken Celali, “İran Sağlık Bakanlığı heyeti, bu konuyu görüşmek üzere 10 gün içinde Moskova’yı ziyaret edecek” ifadelerini kullandı.