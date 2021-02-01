Cezayir, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi üretmeyi planlıyor

Rusya’da Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama yapan Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi İgor Belyaev, Rus uzmanların aşının ülkedeki üretiminin yerelleştirilmesine hazırlık çalışmaları çerçevesinde Cezayir'i ziyaret edeceklerini belirtti.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, bugün Rus Büyükelçiyi kabul ederek Moskova’nın aşıyı Cezayir’e tedarik etmeye hazır olmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin basın açıklamasında, “Taraflar, Cezayir'de Rus Sputnik V aşısının üretimi alanında ikili işbirliği tesis etmek üzere iki ülkenin ilgili makamları arasında temasların başlatılması konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Belyaev, “Rus uzmanlar ilaç işletmelerini teftiş etmek için Cezayir’e gelecek. Rus aşısının Cezayir’de üretimine geçilmesi için altı ila dokuz ay gerekecek” ifadelerini kullandı.

Cezayir’de Sputnik V’nin kullanıldığı aşılama kampanyası dün başladı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.