Mısır, AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının ilk partisini teslim aldı

Mısır basınında yer alan haberlere göre, İngiltere merkezli AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği 50 bin doz aşıyı taşıyan uçak Uluslararası Kahire Havalimanı'na indi.

Sağlık ve Önleyici İşler Başkanlık Danışmanı Muhammed Avad Taceddin, dün yaptığı açıklamada, 50 bin doz AstraZeneca aşısının Mısır'a getirileceğini ve aşamalı şekilde farklı firmalardan da Kovid-19 aşısı alımı gerçekleştirileceğini bildirmişti.