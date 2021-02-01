Maduro: Sputnik V aşısının Venezüella’daki testleri yüzde 100’lük etkinlik gösterdi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya merkezli Opera Mundi portalının genel yayın yönetmeni Breno Altman’a röportajında, “Rus aşısını test ettik. Yüzde 100’lük etkinlik gösterdi” ifadesini kullandı.

Venezüella, 10 milyon kişinin Sputnik V ile aşılanması için Rusya ile anlaşmaya varmıştı. Ülke, toplu aşılamaya derhal başlamak için en kısa zamanda 10 milyon doz aşı bekliyor.