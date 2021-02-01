Çekya, Sputnik V'nin etkinliğini Macaristan'a soracak

Çekya'nın sağlıktan sorumlu başbakan yardımcısı Roman Primula, TV Seznam televizyonuna açıklamasında "Sputnik V, Avrupa’da kullanımı için onay aldığında bazı ülkelere teslimatı da merkez (Brüksel) üzerinden yapılacak. Sıraya girmek ve aşıyı sınırlı dozda almak zorunda olacağız. Buna gerek kalmadan aşıyı doğrudan Rusya’dan alabilmemiz için şimdiden Macaristan’dan, bu ülkede Sputnik V ile aşılamanın nasıl geçtiğine ilişkin materyaller alabiliriz. Geçen hafta bu konuda bakanlar kabinemizde bir toplantı oldu. Bu hafta da Macar ortaklarla ilgili müzakereler planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis’in, halihazırda ülkede kullanılan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının teslimatındaki gecikmelerinden rahatsız olduğunu anlatan Primula, "Üstelik Moderna aşısı çok kısıtlı miktarda geldi" dedi.

Yaklaşık 10 milyon 710 bin nüfusa sahip Çekya bugüne kadar toplamda 372 bin 765 doz aşı aldı. Teslimattaki gecikmeden dolayı ülkede aşılama programının takvimin çok gerisinde olduğu ifade ediliyor.