Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Sputnik V aşısı sevkiyatı nedeniyle Putin'e teşekkür etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Sputnik V aşısı yaptıran Fernandez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Taraflar, koronavirüsle mücadeleye yönelik işbirliği konularını detaylı şekilde istişare etti. Fernandez, ülkesinde yürütülen toplu aşılama sürecinde aktif olarak kullanılan Sputnik V aşılarının sevkiyatı nedeniyle Putin'e teşekkür etti.
Putin ve Fernandez, Rus aşısının yüksek etkinlik ortaya koyduğunun altını çizerken iki ülkedeki ilgili kurumların temaslarını sıklaştırmasını kararlaştırdı.
Devlet başkanları, karşılıklı çıkarlara dayalı Rusya-Arjantin ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduklarını da kaydetti.
20 Ocak'ta Arjantin ilaç düzenleme kurumunun Sputnik V aşısının 60 yaş üstü insanlarda kullanılmasına onay vermişti. Ertesi gün Fernandez'in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk dozunu aldığı açıklanmıştı. Arjantin’de Sputnik V ile toplu aşılama süreci de 29 Aralık 2020'de başlamıştı.
Arjantin, Sputnik V aşısı alan ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu. Arjantin'e her biri 300 bin doz aşı içeren iki sevkiyat geçekleştirilmiş, daha sonraysa 220 bin doz aşı içeren üçüncü bir sevkiyat yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)