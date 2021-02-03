Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Sputnik V aşısı sevkiyatı nedeniyle Putin'e teşekkür etti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez'in, Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Arjantin'e gönderilen Sputnik V aşıları nedeniyle mevkidaşına teşekkür ettiği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Sputnik V aşısı yaptıran Fernandez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, koronavirüsle mücadeleye yönelik işbirliği konularını detaylı şekilde istişare etti. Fernandez, ülkesinde yürütülen toplu aşılama sürecinde aktif olarak kullanılan Sputnik V aşılarının sevkiyatı nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Putin ve Fernandez, Rus aşısının yüksek etkinlik ortaya koyduğunun altını çizerken iki ülkedeki ilgili kurumların temaslarını sıklaştırmasını kararlaştırdı.

Devlet başkanları, karşılıklı çıkarlara dayalı Rusya-Arjantin ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduklarını da kaydetti.

20 Ocak'ta Arjantin ilaç düzenleme kurumunun Sputnik V aşısının 60 yaş üstü insanlarda kullanılmasına onay vermişti. Ertesi gün Fernandez'in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk dozunu aldığı açıklanmıştı. Arjantin’de Sputnik V ile toplu aşılama süreci de 29 Aralık 2020'de başlamıştı.

Arjantin, Sputnik V aşısı alan ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu. Arjantin'e her biri 300 bin doz aşı içeren iki sevkiyat geçekleştirilmiş, daha sonraysa 220 bin doz aşı içeren üçüncü bir sevkiyat yapılmıştı.