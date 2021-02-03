Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 Mart’a kadar uzatıldı

Hollanda Başbakanı Rutte, heyecanlı, belirsizlik dolu bir aşamada olduklarını ve üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu nedenle 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 2 Mart'a kadar uzatıldı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rutte, heyecanlı, belirsizlik dolu bir aşamada olduklarını ve üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu nedenle 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vaka sayılarının yavaş yavaş da olsa azaldığını aktaran Rutte, yeni vakaların üçte ikisinin İngiltere'de görülen Kovid-19’un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün olduğuna dikkati çekti.

Rutte, yeni türün olmaması halinde gevşetilmeye gidilmesinin daha kolay olacağını ancak yeni türün buna müsaade etmediğini kaydetti.

Ülkede 21.00-04.30 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağının 10 Şubat'a kadar devam edeceğini kaydeden Rutte, yasağın bu hafta sonu uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceklerini dile getirdi.

Rutte, 10 Şubat'tan itibaren temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki kapalı olan tüm dükkan ve mağazalardan internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin randevulu sistemle tek başına giderek alınabileceğini söyledi.

Sosyal mesafeye uyulması gerektiğini anlatan Rutte, kurallara uymayan mağazaların kapatılacağına vurgu yaptı.

Rutte, ilkokul ve kreşlerin 8 Şubat'ta açılacağını, diğer eğitim kurumlarının en azından 1 Mart'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

2 Mart'a kadar geçerli olacak tedbirler

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler kapalı kalmaya devam edecek.

Sinema, müze, hayvanat bahçesi ve halk kütüphaneleri kapalı kalacak.

Oteller açık kalmaya devam ederken restoran bölümleri kapalı kalacak.

Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisine devam edebilecek.

Kilise, sinagog ve camilerde 1.5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek.

Seyahat kısıtlamaları

Hollanda, İngiltere ile hava ve deniz yolu, Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleriyle hava yolu ulaşımını 23 Ocak Cumartesi gece yarısından itibaren durdurmuştu.

Aynı günden itibaren yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğuna ek olarak uçuştan en fazla 4 saat önce yapılmış hızlı test ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.

Sokağa çıkma yasağı

Ülkede 23 Ocak'ta 21.00 ila 4.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı başlamıştı.

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanlar, iş yerlerinden aldıkları belgeyle sokağa çıkabiliyor.

Polis, itfaiye ve ambulans çalışanları, tren, metro, tramvay, otobüs ve taksi sürücüleri, uçak mürettebatı ve kondüktörler, izin belgesi olmaksızın kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Hastalık, acil durum, hava yoluyla seyahat, adli işlemler, cenazeye katılma ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar da kısıtlama kapsamında yer almıyor.

Yasağı ihlal edenlere 95 euro idari para cezası uygulanıyor.

Ülkede geçici hükümetin İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilkokul ve kreşlerin 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılacağını bildirmişti.

Diğer tedbirler

Cenaze törenlerine katılabilecek kişi sayısı 100'den 50'ye indirilmişti.

Daha önce ev ziyaretlerinde 13 yaşından büyük sadece 2 kişi ağırlanabilirken, 26 Ocak'tan itibaren 13 yaşından büyük sadece bir kişi misafirliğe kabul ediliyor.