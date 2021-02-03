Aşı olan MHP'li vekil koronavirüse yakalandı

Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır.

Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir.

Dualarınızı bekliyorum.

Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin.