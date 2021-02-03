Meksika'da Sputnik V'ye acil kulllanım onayı verildi

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyanın ilk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'ye yerel düzenleyici kurum tarafından acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Lopez-Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COFEPRIS, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi" ifadelerini kullandı.

La @COFEPRIS otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V contra #COVID19. Esto hace posible que se importe desde Rusia para su uso en México.



Tendremos una nueva vacuna en el repertorio, segura y con eficacia de 91.8%. pic.twitter.com/vhCbcFWbps — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 3, 2021

Daha önce Meksika, Rusya ile 24 milyon doz Sputnik V aşısının aşamalı olarak teslimatı için sözleşme imzalamış ve geçen hafta Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaparak Rus lidere, kararı için teşekkür etmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.