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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Midilli: Türkiye'de başından itibaren düzenli virüs takibi yapılamadı

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    Koronavirüs salgını
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    Dünyayı alarma geçiren virüs varyantları hakkında uyararak mutasyonların yakından takibinin önemini vurgulayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Türkiye’de salgının başından itibaren düzenli dizi analizleri ile virüs takibi yapılamadı. Ciddi bir altyapı gerektiren bir işlem bu. Ancak bu varyantlarla birlikte harekete geçildi” dedi.

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, mutasyonlu koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Virüsün bulaşıcılık özellikleri ve hastalığın seyri üzerindeki etkilerini erkenden fark edebilmek için yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Midilli şu bilgileri verdi:

    "Bunu da belli orandaki pozitif örneklerden seçip bunlara tam genom analizi dediğimiz 30 bin bazlık RNA’sının dizilimini çıkararak yapıyoruz (sekanslama). Bunun belli periyodlarda değil, neredeyse gerçek zamanlı olarak izlenmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü de o gün ya da o hafta pozitif tespit edilmiş örneklerin, yüzde 2 ila 10’unda sekanslama yapılmasını öneriyor. Türkiye’de bu salgının başından itibaren düzenli dizi analizleri ile virüs takibi yapılamadı. Ciddi bir altyapı gerektiren bir işlem bu. Ancak bu varyantlar ve DSÖ’nün önerileriyle, bunun için harekete geçildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenli bir DNA dizi analizi ile takip sistemi kurulacak."

    'Neredeyse bir yılda biriktirecek kadar mutasyon var'

    Virüsün bu kadar fazla mutasyon biriktirmesinin endişe yarattığını söyleyen Prof. Dr. Midilli şöyle devam etti:

    "Virüslerin normalde ayda bir kere değişime (mutasyona) uğramasının bekleriz. Ama şu son zamanda karşımıza çıkan bu üç varyantta, neredeyse bir yılda biriktirecek kadar mutasyon var ve bunların biz atalarını görmüyoruz. Virüs evrimleşmesini epey ilerlettikten sonra karşımıza çıkmış durumda."

    'İmmun plazma tedavisi kaynaklı olabilir'

    Prof. Dr. Midilli, mutasyonların immun plazma gibi tedavilerden kaynaklı veya bağışıklık sorunu olan kişilerde meydana gelmiş olabileceği görüşünde: "Bu tip tedaviler virüs üzerinde seçtirici baskı dediğimiz (tedaviden kaçmayı öğreten) bir etki yaratıyor.  Bu mutantlar büyük ihtimalle bağışıklık sorunu olan yani virüsü kolaylıkla kontrol alına alamayan ya da (immün) plazma tedavisi görmüş kişilerde meydana gelmiş ve ondan sonra toplum içinde yayılmaya başlamış gibi görünüyor".

    'Pek çok açıdan sorun oluşturacak bir tablo'

    İngiltere'de (varyant 1), Güney Afrika (varyant 2) ve Brezilya’daki (varyant 3) mutasyonların en büyük tehdit olarak algılandığını belirten Prof. Dr. Midilli şunları söyledi:

    "Her üçünde de dikkat çeken noktalardan bir tanesi bulaşıcılıklarının daha yüksek olmasıydı. İngiltere varyantının bulaşıcılık ve ölüm hızının en az yüzde 30 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu, pek çok açıdan sorun oluşturacak bir tablo. Birçok ülkede ocak başında ya da aralık sonunda tek tük vakalar görülmeye başlandı. Ama o ülkelerde başta Portekiz olmak üzere, İsviçre, Danimarka’da (bu varyantı taşıyan) vaka sayıları çok kaygı verici oranlara ulaştı. Özellikle Portekiz’de şu anda vakaların neredeyse yüzde 60’ının kökeninde İngiltere varyantı olduğu tahmin ediliyor. Diğer ülkelerde de yapılan projeksiyonlara göre, eğer yeterince kontrol altına alınamazsa, bahar aylarında varyantı 1’in bütün Avrupa ve Kuzey Amerika’da baskın hale gelmesi bekleniyor."

    Biim Kurulu üyesi özellikle böyle bulaşıcılık hızı yüksek, mortalitesi (ölüm hızı) yüksek bir varyantın baskın hale gelme tehlikesinin, hali hazırda devam eden kısıtlama tedbirlerinin çok dikkatli bir şekilde ve çok tartılarak gevşetilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardığını belirtti.

    ‘Okulların tümüyle açılması bu yıl mümkün olmayabilir’

    Gevşeme planlarının kısa süreli ya da lokal olarak uygulanabileceğini belirten Prof. Dr. Midilli sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sorun neredeyse, orada daha sıkı kısıtlama önlemleri uygulanabilir. Yerel olarak bazı yerlerde okullar, özellikle küçük sınıflar açılabilir. Nitekim köy ilkokulları açılabilecek. 9-10 yaş altı çocuklar hastalığı geçirse de bulaştırma oranları çok düşük. Ama 10-19 yaş grubu, hem hastalığı kolay kapıyor hem de çok mobilize bir yaş grubu olduğu için daha fazla yayıyorlar. Onun için okulların bütünüyle açılması, belki bu sene içinde çok mümkün olmayabilir. Kısıtlama ve gevşetme periyodundan sonra yoyo etkisi gösteriyor. Bir sonraki dalga daha büyük oluyor. Bunu yaz sonu ve sonbaharda yaşadığımız ikinci dalgada çok iyi gördük. Bu nedenle bütün gevşetme tedbirlerinin ve bulaşmalar açısından kritik yerlerin açılmasında çok acele etmemek gerekiyor."

     

     

    Etiketler:
    RNA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19, Koronavirüs, Kenan Midilli
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