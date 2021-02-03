Dünya genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı, hastaları geçti

Bloomberg’in hesaplamalarına göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplamda 104 milyon dozdan fazla aşı yapıldı, böylelikle yapılan dozların sayısı, enfeksiyonu kapanların sayısını geçmiş oldu.

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in hükümet sitelerine, basın toplantılarına, resmi açıklamalara ve röportajlara atıfla sunduğu verilere göre dünya genelinde Kovid-19 salgınına karşı 104 milyon dozdan fazla aşı yapıldı, böylelikle yapılan dozların sayısı, enfeksiyonu kapanların sayısını geçmiş oldu.

Mevcut verilere göre salgının başından bu yana koronavirüs, 103.8 milyondan fazla kişiye bulaştı, ABD’de enfekte olanların sayısı 26 milyonu geçti. ABD’yi 10 milyon vaka ile Hindistan ve 9 milyon vaka ile Brezilya izliyor.

Günde yaklaşık 4.22 milyon doz uygulanıyor

Bununla birlikte 66 ülkenin vatandaşlarına hastalığı önlemek üzere yapılan aşılama kapsamında uygulanan dozların sayısı 104 milyonu geçti.

Bloomberg’in verilerine göre dünya genelinde her gün yaklaşık 4.22 milyon doz uygulanıyor. Bu hızla önemli oranda sürü bağışıklığına ulaşmanın yıllar alacağı belirtilen makalede, ancak aşılama temposunun sürekli olarak arttığı, ayrıca pek yakında yeni aşıların da çıkabileceği vurgulandı.

Ajansın verilerine göre toplu aşılamada en hızlı ilerleyen ülkeler ABD, Çin, AB, İngiltere, İsrail, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).