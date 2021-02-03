Vucic: Rusya'nın desteğiyle ülkemizde Sputnik V aşısı üretmeye başlayacağız

Sırbistan Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başta Sırbistan'a yapılan Sputnik V sevkiyatı olmak üzere koronavirüsle mücadeledeki desteği nedeniyle Putin'e teşekkür eden Vucic, "Sırbistan, Rus uzmanların yardımıyla gerekli tesisleri inşa edecek ve bağımsız olarak aşı üretecek" ifadelerini kullandı.

Sırbistan, 30 Aralık'ta teslim aldığı 2400 adet ilk parti Sputnik V aşısını 7 Ocak'ta uygulamaya başlamıştı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ocaktaki açıklamasında Sputnik V aşısından yakın zamanda 500 bin doz beklendiğini belirtmişti.