DSÖ temsilcisi: The Lancet’in Sputnik V aşısı ile ilgili yayınını memnuniyetle karşılıyoruz

Düya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, örgütün The Lancet dergisinin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili yayınladığı verileri memnuniyetle karşıladığını, söz konusu verilerin aşının kalitesini ortaya koyduğunu söyledi.

DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, örgütün The Lancet dergisinin Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ile ilgili yayınladığı verileri memnuniyetle karşıladığını, söz konusu verilerin aşının kalitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vuynoviç, "Elbette aşının etkinliğini ortaya koyan yayını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Tıp dergisi The Lancet, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarını dün yayınlayarak, Rus aşısının etkinliğini yüzde 91.6 olarak teyit etti.

Buna göre Sputnik V aşısı şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağlıyor.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

​