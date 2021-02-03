'Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, Almanya'da üretilebilir'

Die Zeit gazetesinin haberinde, "Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın sözlerine göre, federal hükümet, Almanya’nın Rus Sputnik V aşısı için üretim kapasitesine sahip olup olmadığını inceliyor" ifadelerine yer verildi.

Spahn’ın, ‘Avrupa-2021’ online konferansında, "Bu işte aracı rolünü oynuyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bakanın, Sputnik V aşısının kullanımına ne zaman onay verileceği yönünde görüşünü belirtmediği belirtildi.

Daha önce Spahn, Rus ve Çin aşıları için Avrupa Birliği piyasasına erişimin sağlanması durumunda bu aşıları uygulamaya hazır olduklarını söylemişti. Alman bakan, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Eğer aşı güvenilir ve etkiliyse hangi ülkede üretildiği ne fark eder. Bu durumda elbette pandemiyi bastırmaya yardımcı olabilir" demişti.

Yabancı aşıların Avrupa Birliği piyasasına girip girmeyeceğine Avrupa İlaç Ajansı (EMA) karar veriyor.