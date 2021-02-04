Almanya, Sputnik V aşısının AB'de kullanımını dış politika ve güvenlik politikası meselesi olarak görüyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rus Sputnik V aşısının AB ülkelerinde kullanımıyla ilgili konunun dış politika ve güvenlik politikası meselesi olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşılarının bir politika malzemesi yapılmaması yönünde defaatle çağrı yapılmasına rağmen Almanya'dan bu konunun dış politika meselesi olarak görüldüğüne dair itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

'Avrupa 2021' adlı video konferansta konuşan Almanya Sağlık Bakanı, "Rusya'nın elinde ne kadar aşı bulunduğuna bakmak gerek. Anladığım kadarıyla Rusya, halihazırda bu aşıyı çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Kendi nüfuzu çok çeşitli aşılama önerileri almadığı için bu, tamamen dış politik amaçlarla bağlantılı" dedi.

Bundan dolayı aşılama konusunun, aşının kim tarafından, nasıl ve ne zaman önerildiğinin pandemi döneminde dış politika ve güvenlik politikası meselesi olduğunu savunan Spahn, mevcut koşullar dikkate alındığında AB ülkelerinin toplu aşılamaya hep birlikte başlamasının önemli ve doğru olduğunu ekledi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sputnik V aşısının AB'de tesciline ilişkin başvurunun hazırlanması konusunda yardım teklif ettiğini söylemişti.