'Rusya'da Kovid-19 kısıtlamaları yaz aylarına doğru kaldırılabilir'

Rus Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Merkezi’nden viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, Kovid-19 vakalarında genel bir düşüş gözlendiğini ve Rusya'da buna bağlı olarak uygulanan kısıtlamaların yaz aylarına doğru kaldırılabileceğini kaydetti.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Altşteyn, "Salgının ilk bahar ve yaz aylarına kadar önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum, ancak yakın bir zamanda sıfırlanması pek mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Birçok şeyin aşılanmaya bağlı olduğuna vurgu yapan Altşteyn, "Eğer insanlar aşılanırsa, o zaman belki yıl sonuna kadar ‘normal hayata’ geçebiliriz" dedi.

Virüsün tamamen ortadan kalkmayacağına ve olası sonbahar dalgasının o kadar güçlü olmayacağına dikkat çeken bilim insanı "Bu virüs tamamen ortadan kaldırılabilecek virüslerden değil. Sonsuza kadar aramızda kalması pek olası" diye konuştu.

Rusya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 900 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı 75 bini geçti. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon 4 bin hasta iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 300 bine çıktı. En çok vaka ABD, Hindistan ve Brezilya’da kaydedildi.