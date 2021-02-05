Filistin, 10 bin doz Sputnik V aşısını teslim aldı

Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Rusya'nın geliştirdiği 10 bin doz Sputnik V aşısı teslim aldıklarını duyurdu.

Keyle, katıldığı Filistin'in Sesi Radyosu programında yaptığı açıklamada, aşının bir gün önce ulaştığını ve bunun 5 bin kişiyi aşılamaya yeteceğini kaydetti.

Bu hafta başlarında Filistin'de toplu aşılama başlamıştı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı; Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus ve Ermenistan’da tescil edildi. Avrupa Birliği’nde (AB) tescil süreci başlayan aşının, DSÖ ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.