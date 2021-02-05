Dr. Özçetin: Herkesin içi rahat olsun, koronavirüs kedi ve köpeklerden geçmiyor

Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, İngiltere ve ABD’deki kedi - köpeklere Kovid-19 aşısı yapılması gerektiği yönündeki makalelere değinerek, "Herkesin içi rahat olsun. Kovid-19, bugüne kadar kedi veya köpekten insanlara geçmedi, geçmiyor" dedi.

Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayvanlara etkisiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'e değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere ve ABD’deki kedi - köpeklere Kovid-19 aşısı yapılması gerektiği yönündeki makalelere değinen Dr. Özçetin, "Gün geçmiyor ki medyada kedi köpeklerin Kovid-19’u insanlara bulaştırdıklarını iddia eden bir haber geçmesin" dedi. Özçetin, şöyle devam etti:

"İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi ’nden belki saygın ama kesinlikle hayvanları sevmeyen bilim insanlarının görüşüne göre; insanlara bulaştırmasınlar diye kedi köpeklere de Kovid-19 aşısının yapılması gerekiyormuş. Bunlar, tamamen olasılıklar üzerine, hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alelacele paylaşılan makaleler.

ve ABD’deki ’nden belki saygın ama kesinlikle hayvanları sevmeyen bilim insanlarının görüşüne göre; insanlara bulaştırmasınlar diye kedi köpeklere de Kovid-19 aşısının yapılması gerekiyormuş. Bunlar, tamamen olasılıklar üzerine, hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alelacele paylaşılan makaleler. Güncel verilere göre dünyada bugün yaklaşık 100 milyon insana Kovid-19 virüsü bulaştı. Buna karşılık insandan kedi köpeğe geçtiği söylenen vaka sayısı 100 bile değil. Oranlarsak milyonda 1 olasılık var ve o da kesin değil.”

Özçetin, "Herkesin içi rahat olsun. Kovid-19, bugüne kadar kedi veya köpekten insanlara geçmedi, geçmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) verilerine göre bunun aksini kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma veya vaka bildirimi yapılmadı” diye konuştu.