Mutasyonlu virüsle ilgili merak edilenler: 'En tehlikelisi V1 varyantı, V2 ve V3 üç kişide görüldü'

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu versiyonlarıyla ilgili bilgiler verdi. Soybaş, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'un açıklamalarını da aktardığı yazısında "Yayılma hızı en yüksek ve en riskli olan V1’e Türkiye’de 23 ilde rastlandı, V2 ve V3 versiyonları ise üç kişide görüldü" dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu versiyonlarıyla ilgili olarak merak edilenleri derledi.

Yayılma hızı en yüksek ve en riskli olan V1'e Türkiye'de 23 ilde rastlandığını belirten Soybaş, V2 ve V3 versiyonlarının ise üç kişide görüldüğünü aktardı.

"İngiltere’de vaka sayısını hızla arttıran ve koca ülkenin bir anda kapanmasına yol açan mutasyonlu virüse Türkiye’de 23 şehirde, yaklaşık 200 kişide rastlandı. Güney Afrika ile Brezilya varyantına ise 3 kişide rastlanmış durumda. DSÖ verilerine göre, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon/varyant -biz V1 diyoruz- şu ana kadar 70, Güney Afrika kaynaklı olan -biz V2 diyoruz- 31 ülkeye yayıldı" diye yazan Soybaş, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'un açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

'Tetikte olunması gereken bir süreçten geçiyoruz'

"Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aslında virüsün daha fazla mutasyonu olduğunu ancak kaygı yaratanın V1, V2, V3 olarak 3 adet olduğunu belirtiyor. En tehlikelisi ise en hızlı yayılan İngiltere kaynaklı V1 varyantı. Neden?

Bulaşıcılık hızı en az yüzde 40-70 daha yüksek. Yeterince kontrol altına alınamazsa, bahar aylarında V1’in bütün Avrupa ve Kuzey Amerika’da baskın hale gelmesinden endişe ediliyor.

İnsan hücrelerine daha kolay tutunabildiği öngörülüyor. 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olduğundan şüpheleniliyor. Aşılara karşı dirençli hale gelebileceğinden endişe ediliyor."

'Aşı çalışmaları hızlandırılmalı'

Soybaş'ın aktardığına göre vakalarda artışa yol açabilecek bir türle karşı karşıya olduklarını belirten Prof. Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye’de yaygın bir sekans analizi yapılmıyor ama yapılanlar arasında en fazla bulunan versiyon V1. Son günlerde vaka sayısında yaşanan bir miktar artış var. Eğer artış buna bağlı ise önümüzdeki aylarda sayıların yükselmesinden endişeliyiz. Tetikte olunması gereken bir süreç! Aşı çalışmaları hızlandırılmalı. Var olan önlemlerin devam etmesi şart.

'Önlemler artırılabilir'

Vaka sayıları artmaya devam ederse önlemlerin de arttırılması kaçınılmaz olur. Gevşeme planları kısa süreli ya da lokal olarak yapılmalı. ‘Köy okulları açılacak’ dendi mesela ama lokal verilere göre değerlendirilip, öyle açılacak. Bunlar önemli detaylar. Ayrıca diğer varyantların da detaylı izlenmesi gerekiyor.

Bu üç varyantın içerisinde bağışıklık açısından en büyük sıkıntı Güney Afrika ve Brezilya varyantları. İçerisinde özel bir aminoasit değişikliği var ki bu aşıların oluşturacağı bağışıklıktan daha az etkilenme, yani kaçabilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Hastalığın şiddetinin nasıl olduğu konusunda ise net bilgi yok.

Fakat gelen haberler şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Yani önümüzdeki süreçte hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Dikkatli olmak zorundayız."