'Rusya'da son üç haftada Kovid-19 hasta sayısı yüzde 30 azaldı'

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısında son üç haftada yüzde 30'dan fazla bir azalma olduğunu kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısında son üç haftada yüzde 30'dan fazla bir azalma olduğunu, şu anki hasta sayısının 800 bine yakın olduğunu söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Muraşko,"Gerçekten de koronavirüs enfeksiyonunda düşüş olduğunu ve son üç hafta içinde gözlem altındaki hasta sayısının toplamda yüzde 30'dan fazla azaldığını, ancak yine de rakamın yüksek kaldığını görüyoruz. Bugün sağlık sistemi tarafından izlenen yaklaşık 800 bin kişi bulunuyor" dedi.

Toplu aşılamanın salgın sürecinin gelişimini önemli ölçüde etkilediğine vurgu yapan Muraşko, "Bugün bölgelere ulaştırılan aşı miktarı ve halihazırda aşılanmış kişi sayısı, epidemik açıdan önemli bir sonuç, çünkü olumlu etkilerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 527 hasta hayatını kaybetti, iyileşen 23 bin 582 hasta taburcu edildi.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak’ta başlayan toplu aşılama, Gamaleya Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısıyla sürdürülüyor.

Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve ikinci tescilli aşı olan EpiVakKorona da sivil dolaşıma sokuldu, ancak seri üretimine şubat ayında başlanması bekleniyor.

Ülke genelindeki aşılamalar bu yılın mart ayının sonuna kadar çoğunlukla Sputnik V ile sürdürülecek. Mart ayından itibaren EpiVakKorona, tescil edilmesi halinde Nisan ayından itibaren de Çumakova Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşısı toplu aşılamaya dahil edilecek.