Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye katılan okul müdürü görevden alındı

Yukarı Avusturya Eyaleti Eğitim Bakanlığı, bölgelerindeki Grieskirchen kasabasında bir ilkokulda müdürlük yapan kişinin sosyal medyada yayılan görüntüleri üzerine harekete geçti.

Bakanlık, okul müdürünün, Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye katıldığı, protestoda maske takmadığı ve okulda da maske kuralına uymadığına yönelik şikayetler olduğu gerekçesiyle müdürlük görevine son verildiğini duyurdu.

Kasabada müdürlük yaptığı okulun dışında iki okulun da yönetim kurulunda yer alan Avusturyalının, bir başka okula öğretmen olarak atandığı bildirildi.

Okul müdürü, hakkında çıkan suçlamalara tepki göstererek, gösteriye boş zamanında katıldığını, gösteri dışarıda yapıldığı için maske kullanma zorunluluğunun bulunmadığını, okulda ise Kovid-19 önlemlerine uyduğunu söyledi.