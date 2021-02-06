Rusya, yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandıracak

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Gintsburg Rossiya 1 televizyonuna demecinde, “Şu an enstitüde, mevcut patojenin değişim geçirmesi hâlinde ona karşı hızlı ve etkili bir biçimde aşı içeriği üretilmesine olanak verecek teknoloji üstünde çalışıyor” dedi.

Ayrıca Gintsburg, yakında Sputnik V aşısının, başta Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere başka ülkelerde ortaya çıkan mutasyonları karşısında ne derece etkili olduğunun belirlenmesi için araştırmalar yapacaklarını belirtti.

Rus sağlık yetkilileri ay başında yaptıkları açıklamalarında, koronavirüsün İngiltere, ABD, Güney Afrika ve Brezilya’da görülen mutasyonlarına Rusya topraklarında rastlamadıklarını belirtmişti.