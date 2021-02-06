Myanmar, Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Rusya’nın tescil işlemleri tamamlanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Myanmar, Sputnik V aşısının kayıt işlemlerini tamamlayan 21. ülke oldu” denildi. Başka bir ayrıntı şimdilik paylaşılmadı.

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV.



မြန်မာနိုင်ငံသည် Sputnik V ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021

Myanmar’da hafta başında yönetime ordu el koymuştu.

Hem Rusya’da hem dünya genelinde bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin kullanımına şu ana dek onay vermiş ülkeler şu şekilde: Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Bosna Hersek, Lübnan, Nikaragua, Myanmar.