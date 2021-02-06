Bloomberg: Sputnik V aşısı SSCB döneminden bu yana en büyük bilimsel atılım

Bloomberg, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını Rusya’nın Sovyetler döneminden bu yana yaptığı en büyük bilimsel atılım olarak nitelendirdi.

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ilk başlarda Batı’da şüphecilikle karşılananSputnik V’nin şu anda Kovid-19 ile mücadelede dünya favorisi olduğunu belirtti.

Sitede yayınlanan haberde, klinik araştırmaların Sputnik V'nin yüksek verimliliğini doğrulayan üçüncü aşama (faz 3) sonuçları prestijli tıp dergisi The Lancet'te yayınlanmasının ardından ülkelerin aşıyı tedarik edebilmek için ‘sıraya girmeye’ başladıkları ifade edildi.

Pandemiyi yenmeye yönelik küresel savaşta ‘aşı yarışının’ jeopolitik önem kazandığı, kısıtlayıcı önlemlerin ardından hükümetlerin muazzam sosyoekonomik zararın üstesinden gelmeye çalıştığı belirtilen yazıda, bu durumun bilim insanlarının yüksek kalitede aşı geliştirebildikleri birkaç ülkeden biri olan Rusya'yı avantajlı konuma getirdiği vurgulandı.

Makalede, “Rusya, Sovyetler döneminden bu yana belki de en büyük bilimsel atılımını gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg @bpolitics calls #SputnikV vaccine Russia’s biggest scientific breakthrough since the Soviet era. https://t.co/S1VqdCNzeu — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021

​İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet çarşamba günü, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.