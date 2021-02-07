'Sputnik V aşısı, ağır ve orta dereceli Kovid-19 vakalarına karşı yüzde yüz koruma sağlıyor'

Rus Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V koronavirüs aşısının ağır ve orta dereceli Kovid-19 vakalarına karşı yüzde yüz koruma sağladığını söyledi.

Dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Gintsburg, Rossiya 1 televizyonuna demecinde “Aşı, ağır ve orta dereceli Kovid vakalarına karşı yüzde yüz koruma sağlıyor. Yani aşı olmuş kişi, Allah korusun, bu patojenle karşılaşırsa, en kötü ihtimalle hastalığı ayakta geçirecektir. Yani hastaneye kaldırılmayacak” ifadelerini kullandı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, Ağustos 2020'de Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi. Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 virüsünün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor.

Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.