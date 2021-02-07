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    Rusya: Koronavirüs aşımızı kötüleyenler arasından özür dileyeni olmadı, ancak aşımızı yaptıranı oldu

    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Koronavirüs salgını
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    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, Rus Sputnik V koronavirüs aşısına karşı en başta kuşkucu tavır takınanlardan pek çoğunun daha sonra Rus aşısını yaptırarak bir nevi özür dilediklerini söyledi.

    Sputnik V aşısının finansörü olan RDIF’in Direktörü Dmitriyev, aşılarına en başta şüpheci yaklaşanlar içinden daha sonra bu tavırları için üzgün olduğunu belirtenlerin olup olmadığı sorusu karşısında, “(Aşıyı) çok sayıda eleştiren oldu. Hiçbiri özür dilemedi, ancak içlerinden pek çoğu aşımızı oldu. Aslen bu da bir nevi özür dileme biçimiydi” dedi.

    ‘Batı’daki dirence karşı ciddi mücadele verdik, sonunda kazandık’

    Rossiya 1 televizyonuna açıklamalarında Dmitriyev, Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkili olduğunu kabul ettirmek için ciddi bir mücadele verdiklerini belirtti ve ekledi: “Rusya’da geliştirilen ürünlere karşı ciddi bir direnç ve muhalefet var. Fakat sonunda biz kazandık.”

    ‘Lancet’te yayınlanan makale oyunu sonlandırdı’

    RDIF Direktörü, Sputnik V aşısının üçüncü faz denemelerinin son ara sonuçlarına ilişkin bulguların saygın İngiliz tıp dergisi Lancet’te yayınlanmasınıysa ‘şah-mat’ şeklinde nitelendirdi. Bunun, Rus aşısına karşı olanlar karşısında verdikleri mücadeleye son noktayı koyan bir gelişme olduğunu söyledi.

    ‘Diğer Rus aşıları için de yabacı pazarların kapıları açıldı’

    Dmitriyev şöyle devam etti: “Tabii ki Lancet’te yayınlanan bu yazı, sadece Sputnik V için değil, ülkemizde geliştirilmiş olan diğer aşılar için de yabancı pazarların kapılarını açan bir gelişme.”

    Sputnik V aşısının, üçüncü faz denemeleri tamamlanmadan Rus sağlık otoritesi tarafından acil kullanım için onaylanması, Batı’da eleştirilere neden olmuştu. Ancak bu eleştiriler, aşının içeriğinden kaynaklı değildi.

    Daha sonraysa Rusya’yı takiben Batı’daki hükümetler de müttefik ülkelerinde geliştirilen aşılar için üçüncü faz denemeleri tamamlanmadan acil kullanım izinleri çıkarmaya başladılar.

    Tıp dergisi Lancet çarşamba günü, Sputnik V aşısının klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının son ara sonuçlarını yayınlamıştı. Aşının ciddi bir yan etkisinin görülmediği belirlen yazıda, Rus aşısının yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğu saptaması yer almıştı.

    20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet yazısında Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu da doğrulandı.

    Rus Sputnik V koronavirüs aşısı, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor.

    Etiketler:
    Lancet, Koronavirüs, Kirill Dmitriyev, Sputnik V, Rusya
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