Litvanya Başbakanı’nın Sputnik V aşısı hakkındaki sözlerine Rus Büyükelçiliği’nden yanıt

Rus Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını ‘hibrid silaha’ benzeten Başbakan Ingrida Simonyte’nin sözlerinin abartılı olduğu belirtildi.

Rus aşısına, geliştirildiği ve kullanılmaya başlandığı her aşamada bir dezenformasyon dalgası eşlik ettiğine dikkat çeken elçilik çalışanları, fakat Sputnik V'nin etkinliğinin şimdi uluslararası düzeyde tanındığı vurgulandı.

Açıklamada, “En önemlisi de, Rusya’da artık toplu aşılama yapılıyor. Ya Litvanya’da?” ifadelerine yer verildi.

Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя.



Главное – в России уже идет массовая вакцинация.

А в Литве? pic.twitter.com/rzPjt97iAz — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) February 7, 2021

Simonyte daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşıyı bir tür ‘hibrid silah’ olarak kullandığını ileri sürmüştü.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, çarşamba günü Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.