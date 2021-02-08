Çekya, Rusya'dan Sputnik V aşısını doğrudan satın almanın imkanlarını araştırıyor

Prag merkezli Seznam sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çekya Sağlık Bakanlığı uzmanlarının, AB tescil makamlarından onay almadan Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’yi doğrudan satın almanın yasal yönlerini araştırıyor.

Haberde, “Sağlık Bakanlığı uzmanları birkaç gün önce, Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı olmadan ülkede kullanılmak üzere onay alması için hangi yasal olanakların mevcut olduğunu bulmakla görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Bu durumda Rus aşısının Çekya’da hem EMA’nın, hem de Çek Devlet İlaç Denetimi Enstitüsü’nün sertifikasyonu olmadan kullanılmasına izin verilebilecek bir alternatifin araştırıldığı aktarılan yazıda, “Devlet İlaç Denetimi Enstitüsü’nün buna karşı çıkması durumunda aşının kullanımına Sağlık Bakanlığı izin verir. Bunun için devletin sorumluluk alması koşuluyla aşının Çekya’da kullanımına izin veren İlaç Kanununun 8. paragrafı kullanılır” denildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis cuma günü Sputnik V aşısının Macaristan’da nasıl kullanıldığını öğrenmek için özel olarak Budapeşte'yi ziyaret etmiş ve Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü. Çekya’nı bu konuda Macaristan’la aynı adımları izleyebileceğini söyleyen Babis, insanların sağlığı söz konusu olduğunda, politikanın arka planda kaldığını ve en iyi aşının rahat erişilebilen aşı olduğunu vurgulamıştı.

Halihazırda ülkede kullanılan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının teslimatındaki gecikmelerinden rahatsızlığını dile getiren Babis, uzmanların verilerine atıfta bulunarak Sputnik V aşısından övgüyle bahsederek, Rus aşısının kullanma deneyimini incelemek için önümüzdeki hafta Sırbistan'ı da ziyaret etmeyi planlıyor.