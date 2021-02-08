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    Tevfik Özlü

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüsle maskenin önemi de arttı

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (612)
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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsten korunmada mevcut salgın tedbirlerinin önemine dikkat çekerek, "Mevcut alınan tedbirler, mutasyonlu virüste de işe yarıyor. Burada maskenin önemi öncekine göre arttı. Maskede dikkat edilmesi gereken en büyük özellik, usulüne uygun takılması" dedi.

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    ‘Mevcut tedbirler mutasyonlu virüste de işe yarıyor’

    Prof. Dr. Özlü, mutasyonlu virüsün daha kolay bulaştığını belirterek, maskenin önemine dikkat çekti:

    • "Virüsün mutasyon geçirmesi virüse başka özellikler kazandırdı. Biz virüse karşı tedbir alarak kendimizi koruyacak konumdayız. Mevcut alınan tedbirler mutasyonlu virüste de işe yarıyor. Burada maskenin önemi öncekine göre arttı.
    • Mutasyonlu virüsten korunmak için yapmamız gereken maske, mesafe, hijyen ve sosyal izolasyon. En güzeli kapalı alanlara diğer insanların da bulunabileceği alanlara girmekten kaçınmak. Kapalı mekanları sürekli havalandırmak.
    • Eğer diğer insanlarla beraber olmak zorundaysanız maskenizi doğru bir şekilde takıyor olmanız şart. Ama sizin tek başınıza maske takmanız yeterli değil. Orada bulunan diğer insanlarında maske takması gerekiyor. Maskede dikkat edilmesi gereken en büyük özellik ise usulüne uygun maske takılması."

    'Daha kolay bulaşıyor'

    Maske kullanımına ilişkin Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

    "Bu virüs daha da kolay bulaşıyor. Hava yolu ile bulaştığı yönündeki kanaat giderek artıyor. Sadece damlacık yolu ile değil havada asılı kalan damlacık çekirdeklerinin de solunması ile de akciğerlere ulaşabileceği yönünde bulgular var. Daha dikkatli olmak lazım. Maske konusunda daha da titizlenmek gerekiyor. Maskenin yüze doğru oturması lazım. Özellikle burun üzerindeki tel kısmını burnumuza göre ayarlayıp kenar kısımlarından havanın kaçmasını engellemek gerekiyor. Maskenin sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Aynı maskeyi defalarca kullanmamak lazım. Çift maske kullanımı gündemde ama maskenizi eğer usulüne uygun kullanıyorsanız ve etrafınızdaki herkes de maskeli ise tek maske sizi büyük oranda korur. Diğer insanlar maske takmıyorsa ve mesafeyi korumakta zorlanıyorsanız ikinci maskeyi takmak daha doğru olacaktır.”

    Kent sakini Sevde Başaran, sağlık otoritelerinin uyarılarını dikkatle dinlediklerini söyleyerek, "Son normalleşme döneminden sonra kurallara uymaya pek özen göstermiyoruz. Ama mutasyonlu virüs sonrası çift maske takmak gerektiği söyleniyor. Genel bir dikkat olması lazım. İnsanlar çoğu kez maskelerini burunlarını dışarıda bırakacak şekilde kullanıyor. Toplu taşıma araçlarında özellikle şoförlerde genel bir dikkatsizlik var. Mutasyonlu virüse karşı önlemimizi çift maske takarak hijyen ve sosyal mesafeyi koruyarak almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    'Maskeyi doğru kullandığımızı düşünmüyorum'

    Kurallara herkesin uyumu noktasında çağrıda bulunan Gülay Köroğlu ise, "Maskeyi doğru kullandığımızı düşünmüyorum. Maske zaten tek başına yeterli değil. Kurallara uymak lazım. Evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Çift maske kullanmadım hiç, ama kalabalığa da hiç girmedim. Biz dikkat ediyoruz ama çevrede bulunan insanlar pek dikkatli olmadığı zaman tek başına aldığın önlem salgını durdurmuyor ne yazık ki" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (612)
    Etiketler:
    Tevfik Özlü, Tedbir, mutasyon, Maske, Koronavirüs
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