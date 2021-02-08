Çankırı Valisi: 6 kişide mutasyonlu virüs görüldü

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde İngiltere varyantlı 6 kişide mutasyonlu koronavirüs görüldüğünü söyledi. Ayaz, "Çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık" dedi.