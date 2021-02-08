Rusya Başbakan Yardımcısı: Ülkede Kovid-19 aşısının üretim hacmi 8.6 milyon doz, 5.5 milyon doz halkın kullanımına açık

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarından yaklaşık 8.6 milyon doz üretildiğini, bu miktarın içinden 5.3 milyon dozun Rusya’nın çeşitli bölgelerine dağıtıldığını ifade etti.
Aşıların üretimi ve dağıtımı arasında oluşan farkın iki nedeni olduğuna dikkat çeken Golikova, birinci neden olarak üretilen ilaçların kalite kontrolüne duyulan ihtiyacı gösterdi, ikinci nedeninse lojistiğin özellikleri olduğunu ifade etti.
Rusya’da 3 bin 655 Kovid-19 aşılama merkezinin kurulduğu bilgisini veren Golikova, devlet hizmetleri portalı üzerinden aşılanmak üzere neredeyse 49 bin kişinin başvuruda bulunduğunu vurguladı.
İkinci Rus aşısı EpiVakKorona da tescil edilerek sivil dolaşıma girdi, ancak kapsamlı üretimine bu aydan itibaen geçilmesi planlanıyor.
Rusya genelindeki aşılamalar bu yılın mart ayının sonuna kadar çoğunlukla Sputnik V ile sürdürülecek. Mart ayından itibaren EpiVakKorona, tescil edilmesi halinde Nisan ayından itibaren de Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşısı toplu aşılamaya dahil edilecek.
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