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    Hollanda'da koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 3 Mart'a kadar uzatıldı

    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202102081043763679-hollandada-koronavirus-nedeniyle-uygulanan-sokaga-cikma-yasagi-3-marta-kadar-uzatildi/

    Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

    Hollanda hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının azalma eğilimi gösterdiği fakat yeni vakaların üçte ikisinin, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi olduğu belirtildi.

    Açıklamada, saat 21.00-04.30 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın 23 Şubat'ta açıklanacağı kaydedildi.

    Hükümet'in, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik destek için kapsamlı bir paket hazırlığında olduğu aktarıldı.

    Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tiplerine karşı önlemlerin uzatılmasının gerekli olduğunu belirtti.

    Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi’nin (NCPSB) yaptığı araştırmada, Hollanda’da gençlerin yüzde 82’sinin, Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı ve neredeyse tüm gençlerde psikolojik sorun tehlikesi bulunduğu tespit edilmişti.

    Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar

    Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanlar, iş yerlerinden aldıkları belgeyle sokağa çıkabiliyor.

    Polis, itfaiye ve ambulans çalışanları, tren, metro, tramvay, otobüs ve taksi sürücüleri, uçak mürettebatı ve kondüktörler, izin belgesi olmaksızın yasaktan muaf tutuluyor.

    Hollanda protesto
    © AFP 2020 / ROB ENGELAAR
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    Hastalık, acil durum, hava yoluyla seyahat, adli işlemler, cenazeye katılma ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar da yasak kapsamında yer almıyor.

    Yasağı ihlal edenlere 95 euro idari para cezası uygulanıyor.

    Diğer önlemler de uzatılmıştı

    Rutte hükümeti, 2 Şubat'ta üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, 15 Aralık 2020'de yürürlüğe giren sıkılaştırılmış diğer Kovid-19 tedbirlerinin, 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

    Rutte, 10 Şubat'tan itibaren temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki kapalı olan tüm dükkan ve mağazalardan internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin randevulu sistemle tek başına giderek alınabileceğini söylemişti.

    Hollanda'da, ilkokul ve kreşlerin bugün açılması öngörülürken havaların çok soğuk olması ve şiddetli kar yağışı sebebiyle okulların açılması ertelendi.

    Etiketler:
    vaka, koronavirüs tedbirleri, Kovid-19, Mark Rutte, mutasyon, Koronavirüs, Sokağa çıkma yasağı, Hollanda
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