Dr. Fauci'den Sputnik V değerlendirmesi: Bu, herkesin kazanmasını istediğimiz bir yarış

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, The Lancet dergisi tarafından yayınlanan, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin ürettiği ve dünyanın ilk tescillenen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin yüzde 91.6 oranında koruma sağladığı bilgisinin yer aldığı makaleyi değerlendirdi.

JAMA Network'e konuşan Fauci, aşılarla ilgili durumun bir yarışa dönüştüğünü kabul ederek "Kesinlikle tek bir kazananın olmayacağını söyleyebilirim. Bu, birinin kazanacağı bir yarış değil. Biz, herkesin son çizgiyi görmesini ve ödülü almasını istiyoruz. Eğer Rusya'nın geliştirdiği aşı yüzde 90'ının üzerinde etkinlik gösteriyorsa bu harikulade. Bu durumda onlar sadece kendi değil bazı diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir" ifadelerini kullandı.

Bunun Çin, İngiltere ve diğer ülkelerin geliştirdiği aşılar için de geçerli olduğunu belirten Fauci, bu başarıların küresel koruma sağlama yolunda atılmış adımlar olduğunu kaydetti.

"This is a race we want everyone to win. If Russia, China have an effective vaccine maybe they can take care of themselves, even other countries. Success anywhere helps everyone & is a step toward global protection" https://t.co/IHnimKnW0f #CovidVaccine #COVID19 #SputnikV #fauci pic.twitter.com/j5k53lz77X — JAMA (@JAMA_current) February 6, 2021

İngiliz tıp dergisi The Lancet, geçen hafta çarşamba günü Sputnik V'nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan makalede, Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V'nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.