İran Meclis Başkanı Galibaf: Sputnik V aşılaması başladı

Moskova’da bulunan Galibaf, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmede, “Net olacak olursak bugün, aşıyı kullanmaya başladığımız ilk gün” ifadesini kullandı.

İran’ın geçtiğimiz günlerde ilk Sputnik V partilerini aldığını anımsatan Galibaf, Rusya’ya teşekkür etti.

Duma Başkanı Volodin, insanlara yardım etmek için gereken tüm koşulları yaratma çağrısında bulunarak, “ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere bazı Batı ülkelerinin sergilediği duruşun, yeni ilaç ve aşıların yayılmasına engel olmalarını kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Volodin, pandemiden sonra ticari bağların en kısa zamanda onarılması gerektiğini kaydederek yaptırımlara, ticari savaşlara ve çifte standartlara şiddetle karşı olduklarını dile getirdi.

Ayrıca teröre karşı mücadelenin de ele alındığı görüşmede, bu yılın sonunda Moskova’da Afganistan, Çin, Pakistan, Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla düzenlenebilecek “Terörle mücadele ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi” konulu konferans konuşuldu.

Daha önce İran Sağlık Bakanı Seyid Namaki, ülkesinde Sputnik V aşılamasının en kısa zamanda başlayacağını belirterek, “Öncelikle yoğun bakım ünitelerinde görev alan sağlık personeli aşılanacak” demişti.