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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ünal: Mutasyona karşı 2 mRNA'lı aşıların devreye girme ihtimali var

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    Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ünal, hızlı aşılama ve kurallara uyarak yeni mutasyonlar gelişmeden koronavirüsü durdurma şansı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal "Yeni mutasyonlu virüse karşı da haziran ayında muhtemelen 1 değil 2 suşlu (bir virüsün farklı alttürleri) aşılar, 1 mRNA değil 2 mRNA'lı aşıların devreye girme ihtimali var" dedi.

    Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yaptığı açıklamada, koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyonunda daha çok kişiye bulaşır hale geldiğini hatırlattı.

    Ünal, son 1 haftada vaka sayılarında düşme hızında duraksama ve hafif bir artışın meydana geldiğini ifade ederek, şunu söyledi:

    "Bunun nedeni 'biraz havalar düzeldi, aşılama da başladı' diye bir rehavete mi kapıldık veya biraz tedbirleri gevşettik mi yoksa biz tedbirleri gevşetmedik; ama yeni suş bu tedbirlere rağmen daha iyi bulaştığı için artışa geçti. Son 1-2 haftadır bunu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye’de PCR testi ile koronavirüs tanısı konuluyor; sonra yeni mutasyonlu virüsü tanıyacak PCR testleri geliştirildi. Hemen hastanelere dağıtıldı, o testlerle görülen illerde bu şekilde tespit edildi."

    'Bir maske yetmiyorsa iki maske takalım'

    Mutasyonlu virüsün ülkeye girişine mani olamadıklarına dikkat çeken Ünal, "O zaman tedbirlerimize daha çok dikkat edelim. Bir maske yetmiyorsa iki maske takalım. Kapalı ve kalabalık yerlerde bulunmak zorundaysak, maskeyi çift olarak takalım. Aramızdaki mesafeyi 1.,5 değil 2 metreye çıkaralım. Bunun gibi tedbirlere daha sıkı riayet etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan da aşılama programımız devam ediyor. Halkımızın sağduyusu, kurallara uyma kapasitesi ve aşılamanın getirdiği destekle hepimiz bunu durdurabileceğimizi umuyoruz. Çünkü durduramazsak yeniden vaka sayılarındaki artışla yeni bir atakla karşılaşma şanssızlığı olabilir. O yüzden yeniden dönüp her şeyi yeniden planlamak gibi bir dönemin içine gireriz. Bu biraz o yorgunluğun üzerine hayal kırıklığı olacaktır" diye konuştu.

    'Bilim yenilmez, bu uzun süreli savaş'

    Ünal, Türkiye'de de artışa başlayan yeni mutasyonlu virüsün aşının etkinliğinde olumsuz önemli bir etkisinin olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

    "Aşı aynı şekilde korumaya devam ediyor. 'Aşının etkinliği' dediğimiz zaman Güney Afrika mutasyonu öne çıkıyor. Mevcut aşılarda bir miktar koruyuculukta azalma varmış gibi birkaç çalışma çıktı. Bu daha aşıları değiştirmeyi gerektirecek basamakta değil. Bilim yenilmez. Bu uzun süreli savaş. Virüs ülkemize geldi, biz koruma tedbirleriyle, kısıtlamalarla ve aşıyla bir cevap verdik.
    Virüs bizim koruma tedbirlerimize ve hastalığı geçirerek antikor oluşturmamıza, bulaştırıcılığını artırarak bir cevap verdi. 'O aşıların etkisinden kurtulacak değişiklikler ortaya çıkabilir mi' diye virüs yaşamını sürdürmek için aşıların antikorlarına karşı cevap vermeye çalışıyor. Bu süre içerisinde ne kadar hızlı aşılarsak, ne kadar kurallara dikkat edersek, yeni mutasyonlar gelişemeden virüsü durdurma şansımız var. Yeni mutasyonlu virüse karşı da Haziran ayında muhtemelen 1 değil 2 suşlu (bir virüsün farklı alttürleri) aşılar, 1 mRNA değil 2 mRNA'lı aşıların devreye girme ihtimali var. Tedbirlere çok daha sıkı riayet edilmesi gerekiyor. Maskeye, 2 metre mesafeye, el hijyenine, kapalı yerleri havalandırmaya ve kapalı yerlere mümkün olduğunca bulunmamaya dikkat etmemiz gerekiyor."
    Etiketler:
    mutasyon, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu, Bilim kurgu, Serhat Ünal
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