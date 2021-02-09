'Çin gelişmekte olan 53 ülkeye Kovid-19 aşısı yardımında bulundu, 22 ülkeye aşı ihraç etti'

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’in gelişmekte olan 53 ülkeye COVID-19 aşısı yardımında bulunduğu ve 22 ülkeye aşı ihraç ettiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında Çin tarafından bağışlanan Kovid-19 aşılarının ilk partilerinin Pakistan, Kamboçya ve Laos’a ulaştığını, Ekvator Ginesi’ne ilk parti aşının da yarın yollanacağını kaydetti.

Çin Uluslararası Radyosu'nda yer alan habere göre Çin’in önümüzdeki günlerde farklı ülkelere aşı göndermeyi sürdüreceğini belirten sözcü, ilgili ülkelerin Çin’e teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Wang, Çin’in yerli şirketlerin aşı geliştirme çalışmalarında farklı ülkelerdeki ortaklarıyla işbirliği yapmalarına destek verdiği gibi, ilgili şirketleri aşıya acilen ihtiyaç duyan ve Çin aşılarını onaylayan ülkelere aşı ihraç etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Diğer ülkelerin yarı mamul aşılarına imalatına destek

Sözcü, Çin’in farklı ülkelerden aşı şirketlerinin, yarı mamul durumundaki aşılarının imalat süreçlerini Çin’de devam ettirmelerine ve diğer ülkelere sunmalarına da destek verdiğini dile getirdi.

Çinli sözcü, “Çin, ilgili ülkelerle işbirliği yapmayı, bu ülkelere elinden geldiğince destek ve yardım sağlamayı sürdürecek, salgın karşısında bir an önce zafer elde edilmesi ve insanlık için sağlık ortaklığının oluşturulması yolunda somut katkılar yapmaya devam edecek” dedi.