Macaristan, Sputnik V'yle aşılama sürecini başlatıyor

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısını alan ilk Avrupa ülkesi olan Macaristan, Rus aşısıyla toplu aşılama sürecini başlatıyor.

Basın toplantısında konuşan Muller, Sputnik V'nin ilk 2 bin 800 dozunun aşılama için kayıt yaptıran kişilere uygulanacağını belirtti.

Macaristan'ın kronik hastalara aşı vurulmaması için azami güvenliği sağlamaya çalıştığını belirten Muller, belirli kronik hastalıkların bulunması halinde aşının gereken dikkat gösterilerek kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Muller, sağlık çalışanları ve en kırılgan gruptaki yaşlılar olmak üzere şimdiye 291 bin 396 kişiye Pfizer ve Moderna aşıları vurulduğunu da ifade etti.

Macaristan'ın bu hafta AstraZeneca aşısını 18-60 yaş aralığındaki kişilere uygulamaya başlaması bekleniyor.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler, Ulusal Sağlık Merkezi’nin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ülkede kullanımı için nihai onayı verdiğini bildirmişti.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, geçen hafta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.