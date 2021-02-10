Manturov: Sputnik Light'ın martın ikinci yarısında tescil edilmesi bekleniyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, iki bileşenli Sputnik V koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın mart ayının ikinci yarısında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, "Sputnik Light aşısıyla ilgili klinik testler devam ediyor, aşının mart ayının ikinci yarısında tescil edilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'Aşının normal buz dolaplarında saklanabilecek versiyonu üretilecek'

Rus basınına demeç veren Manturov, Sputnik V aşısının da normal buzdolaplarında saklanabilecek versiyonunu üretmek için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

'Yıl ortasına kadar 5.4 milyon doz EpiVakKorona aşısı üretilecek'

Manturov, Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının üretimi hakkında da bilgi verdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı, tahminlere göre haziran sonuna kadar Rusya'da 5.4 milyon doz EpiVakKorona aşısı üretilmiş olacağını kaydetti.

Sputnik Light'ı Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı, 'light' aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin, bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, 'light' aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.

Bu ay içinde piyasaya sunulması bekleniyor

Daha önce Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sputnik Light'ın şubat ayı içinde hazır hale getirilmesi ve piyasaya sunulmasının planlandığu ifade edilmişti.