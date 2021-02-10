Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı randevusu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, aşılama konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" denildi.
Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.https://t.co/1CkNJ4afIr#COVID19Aşısı pic.twitter.com/Q9plC87Hvt— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 10, 2021
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