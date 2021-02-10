Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı randevusu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama grubunda olan ve sırası gelen yurttaşları randevu almadan sağlık kuruluşuna gitmemeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, aşılama konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" denildi.