Sırbistan Başbakanı: Sputnik V aşılamasından sonra yan etki tespit edilmedi

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ülkesini ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'nın geliştirdiği ve dünyanın ilk tescilli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V hakkında bilgi verdi.

Belgrad'a dün 50 bin dozluk ikinci Sputnik V partisinin ulaştığını anımsatan Brnabic, "Sputnik V aşısı olan çok sayıda kişi biliyorum, hiçbirinde tek bir yan etki oluşmadı" ifadelerini kullandı.

Sputnik Light aşısında ikinci doza ihtiyaç olmadığını söyleyen Brnabic, bu aşının alımı ve Sputnik V aşısının Sırbistan'a üretimi için Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.