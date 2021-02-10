Putin: The Lancet’in ‘Sputnik V’ yazısı aşıya ve dergiye olan güveni artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saygın tıp dergisi The Lancet’in Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili yazının, bu derginin statüsünü ve tarafsızlığını doğruladığını belirtti.

Putin, bakanlarla yaptığı toplantıda, “Görüyorsunuz, Lancet yüksek statüsünü ve elbette tarafsızlığını doğruladı. Çünkü Rusya’da artık üretilmiş olan yüz binlerce aşı, derginin yayınladığı tarafsız ve üst düzeyde profesyonelce olan sonuçları doğruluyor. Bu, sadece aşımıza değil, bu dergiye olan güveni artırıyor” ifadesini kullandı.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.