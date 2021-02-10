Dünya Sağlık Örgütü ABD'de Vuhan tepkisi: Amerikan istihbaratına fazla güvenmeyin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentine incelemelerde bulunmak için giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özel misyonu, virüsün kaynağını belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların, salgının Vuhan'da Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği sonucuna vardı.

DSÖ'nün açıkladığı araştırma sonucu ise Washignton yönetiminden tepki gördü.

Vuhan'a giden DSÖ misyonunda yer alan Dr. Peter Daszak, yaptığı açıklamada tepkinin kaynağının ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Çin'e karşı sert görünme ihtiyacı' olduğuna işaret ederek "Lütfen, Trump yönetimi döneminde fazlasıyla rayından çıkan ve açıkçası, pek çok açıdan yanlış olan Amerikan istihbaratına fazla güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

Daszak, ayırca paylaşımında "Onların doğrulama arayışına memnuniyetle yardımcı olurum ama şunu unutmayın ki önce güven, sonra doğrulama" değerlendirmesinde bulundu.

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021

ABD ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Washington'un, DSÖ misyonunun bulgularını kendi istihbaratını kullanmadan ve müttefiklerine danışmadan kabul etmeyeceğini söylemişti. Salgının ortaya çıkışı ve virüsün yayılmasının ayrıntılarının ortaya konulmasından tamamen DSÖ ve Çin'in sorumlu olarak görülmesinin esas olduğunu savunan Price, Çin'i şeffaf olmamakla suçlamıştı.

Daha nce DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktarmıştı.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.