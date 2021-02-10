'Almanya'nın bazı eyaletleri, Rus Sputnik V aşısının ortak üretimine ilgi gösteriyor'

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya'nın bazı eyaletlerinin Rusya ile Sputnik V aşısının ortak üretimine ilgi gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya'nın bazı eyaletlerinin Rusya ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ortak üretimine ilgi gösterdiğini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Neçayev, "Almanya'daki bazı eyaletler ve şirketler aşı üretimi konusunda bizimle iş birliği yapmaya hazır. Bunun çok iyi bir başlangıç ​​olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sputnik V halihazırda Belarus, Arjantin, Paraguay, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Sırbistan, Venezüella, Gine, Tunus, Ermenistan, Lübnan, Bosna Hersek ve bir dizi diğer ülkede tescillendi. Aşının yakın gelecekte 25'ten fazla ülkede kullanım için izin almış olması bekleniyor.

Dünyanın tescillenen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı.

Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları saygın tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.