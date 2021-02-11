Sırbistan'da Sputnik V aşısının üretimi yıl sonuna kadar başlayacak

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mirsad Jerlek, ülkede onaylanan Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin üretim sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sırp Prva kanalına konuşan Jerlek, "Başlarda aşı, karışım halinde Rusya'dan gelecek ve burada şişeleme yapılacak, bunun 2-3 ay sonra başlayabileceğini düşünüyorum. İkinci aşamada, aşı üretimi için gereken kapasiteler, teknik ve teknolojik şartlar oluşturulacak. Bu konuda Rusya’dan büyük yardım bekliyoruz, çünkü şu anda üretim teknolojisini bilmiyoruz ama yarın Rus heyeti bu teknolojiyi bize sunacak. Ayrıca Sırbistan, Rusya'dan sonra, Rus aşısının üretimine başlayan dünyanın ilk ülkesi olacak. Bu yılın sonuna kadar, belki de bir ay daha erken Sırbistan'da bu aşının üretimine başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanıve Sırp mevkidaşı, 3 Şubat'ta gerçekleşen telefon görüşmesinde, bu ülkede Sputnik V aşısının üretimini değerlendirmişlerdi.

Vucic, Rus uzmanlarının yardımıyla ülkede aşı üretimi için gereken tesisler inşa edeceklerini ve aşı üretimine başlayacaklarını söylemişti.

Rus uzmanlardan oluşan heyetin 11 Şubat'ta Belgrad'a giderek Torlak Viroloji Enstitüsü'nde çalışmalara başlaması bekleniyor.