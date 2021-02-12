'Macaristan'da Sputnik V aşılaması başladı'

EFE haber ajansının aktardığına göre, Macaristan'da kronik hastalıkları olmayan 60 yaş üstü yurttaşlara, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V verilmeye başladı. Aşılama, ülke genelindeki 5 merkezde yapılıyor.

Macaristan, Kovid-19'a karşı Rus aşısını kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak öne çıkıyor. Sputnik V, Macaristan'da ocak ayında tescil edilmişti. Şubat ayında da Ulusal Sağlık Merkezi'nin Sputnik V'nin ülkede kullanımına nihai onayı verdiği bildirilmişti.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.