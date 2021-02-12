‘Kovid-19 kaynaklı bir çok ölüm kardiyovasküler sistemdeki hasarla ilişkili’

Moskova Gabriçevskiy Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Klinik Çalışmalar Müdür Yardımcısı Tatyana Rujentsova, Kovid-19 kaynaklı bir çok ölümün kardiyovasküler sistemdeki hasarla ilişkili olduğunu söyledi.

'Grip ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları: Tanı, Tedavi ve Önleme' konulu seminerde konuşan Rujentsova, "Dünyada koronavirüsle ilgili durum düzeliyor. Birçok ülkede ölümlerde düşüş görüyoruz. Ancak aynı zamanda bazı ülkelerde de rakamların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Çoğu durumda, ölümlerin sadece akciğer hasarıyla değil, tam olarak kardiyovasküler sistem hasarıyla ilişkili olduğunu biliyoruz" dedi.

Çok sayıda Kovid-19 hastasında kardiyovasküler sistemde belirli patolojik değişiklikler ortaya çıktığını belirten uzman, hastaların yüzde 60'ında miyokardda enflamatuar değişiklik belirtileri olduğunu, dörte üçünde kalp ve kan damarlarında bazı patolojik değişiklikler tespit edildiğini kaydetti.

Rujentsova, "Kovid-19 hastalarının yüzde 80’ninden fazlasında elektrokardiyogramlarda bazı önemli değişiklikler var. Kan basıncında artış olan önemli sayıda vaka gördük, ciddi sayıda hasta göğüs ağrısından şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.