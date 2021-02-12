Önceki gün Caddebostan Sahili'nde piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve altı arkadaşı da vardı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre şarkıcının olduğu grup sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. 33 yaşındaki Derici, kendisine soru soran muhabire "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" dedi.

Şarkıcı, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" diye konuştu.

Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

Maskesiz, sosyal mesafesiz piknik yapan İrem Derici: Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin https://t.co/4GHZPbvXHm pic.twitter.com/9LT0MN89u6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 12, 2021

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