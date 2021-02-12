Sağlık Bakanı Koca: Aşılananların sayısı 3.5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı yaptıranların sayısının 3.5 milyonu geçtiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapıtğı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" dedi.