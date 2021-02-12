Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş koronavirüs aşısı oldu

Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım.



Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.



Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle. pic.twitter.com/atbCPe5jnh