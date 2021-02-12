Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş koronavirüs aşısı oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kulandı:
"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Kovid-19 aşımı yaptırdım. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."
Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 12, 2021
Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle. pic.twitter.com/atbCPe5jnh
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